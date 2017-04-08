Суд арестовал подозреваемого в организации взрыва у школы в Ростове-на-Дону

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Суд арестовал подозреваемого в организации взрыва у школы в Ростове-на-Дону

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Фото: соцсети

В результате подрыва самодельного взрывного устройства, замаскированного под фонарик, пострадал один человек.

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону постановил направить под арест 46-летнего местного жителя Эдуарда Шарапова, который подозревается силовиками в подрыве самодельного взрывного устройства у здания школы в центре города.

— Суд постановил избрать Шарапову меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 29 суток до 6 июня, — заявил в ходе процесса судья.

Напомним, утром 6 апреля рядом со зданием школы № 5 в Ростове-на-Дону прогремел взрыв СВУ, в результате которого сторож Дмитрий К. потерял руку.

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