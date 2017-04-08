Полиция Швеции не подтвердила наличие взрывчатки на месте теракта в Стокгольме

В сумке найдено изготовленное в домашних условиях взрывное устройство, которое не сработало.

Полиция Стокгольма официально не подтвердила данные о том, что в грузовике, наехавшем на людей в центре Стокгольма, была обнаружена сумка с бомбой, сообщает шведский телеканал SVT. Накануне эту информацию сообщили несколько источников в полиции.

— Полиция не стала официально подтверждать эти данные, — говорится в сообщении.

По данным телеканала, в сумке найдено взрывное устройство, которое не сработало. Отмечается, что изготовлено оно было в домашних условиях.

Напомним, в пятницу в 14:53 по местному времени (15:53 мск) грузовик наехал на людей на одной из центральных пешеходных улиц шведской столицы. В результате наезда грузовика четыре человека погибли, ещё 15 пострадали. По горячим следам был задержан исполнитель теракта. По данным СМИ, им оказался 39-летний уроженец Узбекистана.