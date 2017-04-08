10 правил жизни Георгия Гречко

Я выгляжу моложе, возможно, потому, что всегда работал как проклятый и старался жить интересно
Георгий Гречко
Фото: © РИА Новости/Сергей Мамонтов
Каждый длительный полёт отнимает год жизни
Георгий Гречко
Фото: © РИА Новости/Сергей Мамонтов
Я жил по часам почти 20 лет
Георгий Гречко
Фото: © РИА Новости/А
Абсолютно здоровым я никогда себя не считал
Георгий Гречко
Фото: © РИА Новости/
Я ушёл из отряда не по состоянию здоровья, а по собственному желанию. Потому что мне было обидно
Георгий Гречко
Фото: © РИА Новости/
Испытания (для космонавтов) я делил на две категории: тяжёлые и противные
Георгий Гречко
Фото: © РИА Новости/ Антон Белицкий
Рисковать в жизни нужно. Я рисковал. Всё обошлось
Георгий Гречко
Фото: © РИА Новости/
Я часто спорил с самим собой
Георгий Гречко
Фото: © РИА Новости/Александр Моклецов
Я бы сделал все те же самые ошибки, которые совершил в жизни, только быстрее. Чтобы успеть сделать другие
Георгий Гречко
Фото: © РИА Новости/
До 75 лет живёте спокойно. Здоровье, конечно, уже не то, но терпимо, а после человек настолько ослабевает, что жить становится очень трудно
Георгий Гречко
Фото: © РИА Новости/Сергей Мамонтов
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