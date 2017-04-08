10 правил жизни Георгия Гречко

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10 правил жизни Георгия Гречко

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Фото: © РИА Новости/Сергей Пятаков

Сегодня стало известно, что в возрасте 85 лет в Москве скончался легендарный советский космонавт Георгий Гречко. Чему нас научил никогда не унывающий Герой Советского Союза?

Я выгляжу моложе, возможно, потому, что всегда работал как проклятый и старался жить интересно

Георгий Гречко

Фото: © РИА Новости/Сергей Мамонтов

Каждый длительный полёт отнимает год жизни

Георгий Гречко

Фото: © РИА Новости/Сергей Мамонтов

Я жил по часам почти 20 лет

Георгий Гречко

Фото: © РИА Новости/Александр Моклецов

Абсолютно здоровым я никогда себя не считал

Георгий Гречко

Фото: © РИА Новости/Антон Белицкий

Я ушёл из отряда не по состоянию здоровья, а по собственному желанию. Потому что мне было обидно

Георгий Гречко

Фото: © РИА Новости/ Михаил Фомичев

Испытания (для космонавтов) я делил на две категории: тяжёлые и противные

Георгий Гречко

Фото: © РИА Новости/ Антон Белицкий

Рисковать в жизни нужно. Я рисковал. Всё обошлось

Георгий Гречко

Фото: © РИА Новости/Сергей Пятаков

Я часто спорил с самим собой

Георгий Гречко

Фото: © РИА Новости/Александр Моклецов

Я бы сделал все те же самые ошибки, которые совершил в жизни, только быстрее. Чтобы успеть сделать другие

Георгий Гречко

Фото: © РИА Новости/ Екатерина Чеснокова

До 75 лет живёте спокойно. Здоровье, конечно, уже не то, но терпимо, а после человек настолько ослабевает, что жить становится очень трудно

Георгий Гречко

Фото: © РИА Новости/Сергей Мамонтов

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