Басурин сообщил о прибытии "исламского батальона" Украины в Донбасс

В Мариуполь прибыл украинский батальон численностью до 500 человек. По данным разведки ДНР, его особенность заключается в том, что он является исламским, а в его задачи входят охрана складов с ракетно-артиллерийским вооружением и взятие под контроль Мариупольского порта. Именно через этот порт Украина осуществляет незаконную торговлю вооружением и боеприпасами, в том числе химическими, со странами Ближнего Востока, подчеркнул заместитель командующего ВС ДНР Эдуард Басурин.

— Нами выявлено прибытие в Мариуполь исламского батальона в количестве до 500 человек, который будет действовать в зоне ответственности 36-й отдельной бригады морской пехоты. Батальон дислоцируется на улице Бахчиванджи. Куратор батальона — командир роты Национальной гвардии Украины майор Карпенко, — пояснил Басурин.