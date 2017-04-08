"Роскосмос" выразил соболезнования близким Георгия Гречко

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"Роскосмос" выразил соболезнования близким Георгия Гречко

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Фото: ©РИА Новости/Александр Моклецов

В корпорации отметили неоценимый вклад дважды Героя Советского Союза в российскую космонавтику.

Госкорпорация "Роскосмос" выразила соболезнования родным и близким Георгия Гречко в связи с его смертью.

— "Роскосмос" соболезнует родным и близким Георгия Михайловича Гречко. Вечная память, — говорится в сообщении.

Лётчик-космонавт Георгий Гречко скончался сегодня утром на 86-м году жизни. Дважды Герой Советского Союза, Герой ЧССР совершил три космических полёта общей продолжительностью 134 дня 20 часов 32 минуты и 58 секунд и один выход в открытый космос на 1 час 28 минут.

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