Москвичка сдала в полицию любовника, заставившего её платить сексом за жильё

Мужчина угрожал девушке побоями, когда она пыталась отказаться от оказания интимных услуг.

32-летняя москвичка пожаловалась в полицию на сексуальное рабство: девушка пять дней прожила с мужчиной, который принуждал её к сексу, в доме в Пресненском районе столицы.

Знакомый приютил её, потребовав взамен интимные услуги. Девушка заявила, что первый раз он потребовал оральные ласки. Она через силу выполнила его желание. История повторялась каждую ночь в течение пяти дней. На шестой девушка решила всё-таки съехать от озабоченного соседа, но напоследок заявила на него в полицию.

— Мне было некуда идти, и я неделю жила с ним, постоянно он требовал от меня секс и оральные ласки, — рассказала пострадавшая. — Он говорил, что выгонит меня, если я откажу ему в интиме, угрожал побоями. Мне некуда было деваться, было затруднительное положение, я терпела и делала всё, что он хочет.

Через неделю Екатерина С. нашла себе съёмное жильё и съехала от любвеобильного соседа. В этот же момент и обратилась в полицию. Проводится разбирательство.