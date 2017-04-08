Космонавт Соловьёв: Гречко был настоящим интеллектуалом

Известный советский космонавт Анатолий Соловьёв прокомментировал известие о смерти его легендарного коллеги — космонавта и дважды Героя СССР Георгия Гречко. По его словам, Гречко был настоящим интеллектуалом.

— Очень, очень жаль. Мы, как все космонавты, конечно, были знакомы. Хотя работали всегда по разным программам. Это был, безусловно, один из интеллектуальнейших людей в космической среде. Он стал специалистом в космонавтике во времена Королёва (легендарный советский инженер, основоположник практической космонавтики. — Прим. ред.). Это определяет его как специалиста и, конечно, о многом говорит, — сказал Соловьёв.

Напомним, 85-летний Гречко скончался сегодня в реанимации. Столичные медики уже установили причину смерти.