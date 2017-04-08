У Британских островов поймали гигантскую акулу

Британские рыбаки случайно поймали гигантскую самку акулы у берегов графства Девон в Северном море, сообщает Mirror.

По словам ловца акулы Марка Уотса, она относится к семейству больших белых акул, а её вес составил около 160 килограммов.

— Это была восхитительная рыбалка, — поделился радостью Уотс. По его словам, на акулу команда наткнулась спустя 45 минут после выхода в море. Она была полна жизни и колотила по лодке. После того как рыбаки подняли акулу на палубу, они отпустили её обратно в море.

С апреля по сентябрь рыбаки выходят в море, чтобы найти тропические виды акул. Отмечается, что этот вид не представляет угрозы для жизни. За всё время наблюдений было зарегистрировано три нападения, но ни одно из них не было фатальным. Ежегодно самки этого вида производят на свет четырёх детёнышей.