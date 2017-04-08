В Польше два человека погибли при обрушении жилого дома

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В Польше два человека погибли при обрушении жилого дома

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Фото: © PAP / Maciej Kulczyński

Сообщается, что порядка 15 пострадавших могут всё ещё находиться под завалами рухнувшего здания.

В польском городе Свебодзице недалеко от Вроцлава погибло не менее двух человек при обрушении многоквартирного двухэтажного дома. Об этом сообщает Polskie Radio, ссылаясь на источник в пожарной охране.

Установлено, что минимум четверо пострадали. Также порядка 15 человек могут всё ещё находиться под завалами.

Предварительная причина произошедшего — взрыв газа.

Спасательная операция продолжается.

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