В Польше два человека погибли при обрушении жилого дома

Сообщается, что порядка 15 пострадавших могут всё ещё находиться под завалами рухнувшего здания.

В польском городе Свебодзице недалеко от Вроцлава погибло не менее двух человек при обрушении многоквартирного двухэтажного дома. Об этом сообщает Polskie Radio, ссылаясь на источник в пожарной охране.

Установлено, что минимум четверо пострадали. Также порядка 15 человек могут всё ещё находиться под завалами.

Предварительная причина произошедшего — взрыв газа.

Спасательная операция продолжается.