ВКС РФ получат новый зенитно-ракетный комплекс С-500 в ближайшее время

Скоро Воздушно-космические силы России оснастят современным зенитно-ракетным комплексом С-500, передаёт РИА "Новости" со ссылкой на главнокомандующего ВКС генерал-полковника Виктора Бондарева.

— Мы с промышленностью не стоим на месте, сейчас ускоренными темпами разрабатывается комплекс С-500, и в ближайшее время он поступит на вооружение войск противовоздушной обороны, — сообщил главком.

С-500 относится к новому поколению зенитно-ракетных систем "земля — воздух". Система может одновременно поразить до 10 баллистических ракет, летящих со скоростью до 7 километров в секунду, а также самолёты, вертолёты и крылатые ракеты. Радиус поражения — 600 километров. Также Бондарев отметил, что ВКС каждый год получают по пять комплектов С-400 и новые радиолокационные станции.