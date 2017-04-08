Космонавт Горбатко: Гречко всегда любил пошутить

Советский лётчик-космонавт Виктор Горбатко рассказал Лайфу о своём коллеге, легендарном космонавте Георгии Гречко, который скончался в Москве в возрасте 85 лет.

— Инженер он был очень знающий, глубокий. Как человек — общительный, в компании его всегда было приятно присутствовать, он — шутник. Говорили, что с ним было интересно летать, мне самому не посчастливилось, — вспоминает Горбатко.

Космонавт рассказал, как жил с Гречко в одном городке, где последний был председателем кооператива. Горбатко вспомнил, что Георгий Гречко, несмотря на свою любовь пошутить, в деловых вопросах был крайне серьёзен.