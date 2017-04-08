Зарплата упала в три раза. Россиянин рассказал о новых порядках в ИГИЛ

Вернувшийся из террористической организации Ибрагим М. рассказал о своей жизни в Сирии.

По словам 23-летнего Ибрагима, в Сирию он отправился в декабре 2014 года транзитом через Белоруссию и Турцию.

— В 2014 году я работал в Москве, на стройке. Знакомый предложил отправиться в ИГИЛ*, и я согласился. Из Москвы я вылетел в Белоруссию сначала, потом из Белоруссии — в Стамбул, и в Стамбуле меня уже человек из ИГИЛ встретил, обосновал в квартире и потом уже отправил в город Газиантеп, — рассказывает Ибрагим. — Оттуда нас уже отправили через границу в другой дом. Там было много людей — и американцы, и англичане.

По словам Ибрагима, он попал в группировку "Сабри". Первый месяц он жил в казарме и практически ничего не делал.

— Мы месяц там находились, потом нас забрали в бой в город Тель-Абьяд. Мы там находились примерно два месяца, и, когда у нас людей уже оставалось мало, так как многие погибли, нас отвезли обратно, чтобы собрать ещё людей, — продолжает Ибрагим.

Молодой человек рассказал, что командование группировок ИГИЛ относилось к своим солдатам как к пушечному мясу и даже не объясняло, как воевать.

— Они не участвовали в операциях, просто говорили: "Вот село, и это село надо взять". Как хотите, так и возьмите. Ни тактики, ничего, — говорит Ибрагим. — При этом нас очень плохо кормили. В день могли два варёных яйца дать и хлеб.

Молодой человек рассказывает, что довольно быстро разочаровался в ИГИЛ. Он ехал туда, так как ему говорили, что это его обязанность, потому что там шариат, братство между мусульманами, а весь мир ополчился на Сирию и мусульман. Однако, приехав, он понял, что все рассказы не соответствуют действительности.

— Был случай, когда человек пошёл в бой и получил ранение в ногу. Он сказал командиру, что не может сегодня воевать, а ему командир отвечает: "Ты чего сюда приехал, отдыхать что ли? Кто за тебя будет это делать?" Вот такое там отношение, — продолжает Ибрагим. — Когда видишь такие вещи, понимаешь, что не хочешь оставаться с такими людьми.

Ибрагим рассказал, что сначала им платили 150 долларов, однако сумма постоянно уменьшалась.

— Как только я заехал, в месяц платили по 100 долларов каждому и ещё 50 долларов на питание, а потом уже сокращалось с каждым месяцем. Когда территории забирали, проблемы с деньгами начинались. Когда я оттуда уезжал, они уже начали платить по 45 долларов, — говорит Ибрагим.

Молодой человек заявляет, что многие люди уже не хотят сражаться за ИГИЛ, но не могут уехать, так как их никто не отпускает. Тех, кто пытается сбежать, сажают в тюрьмы и там мучают. Некоторых просто расстреливают. Ибрагим рассказывает, что ему удалось найти людей, которые помогли ему сбежать. За каждого проведённого человека проводник брал по 1000 долларов.

— Мы утром выехали из Ракки на машине. Выехали в сторону границы между оппозицией и ИГИЛ. Проводник сказал: "Приезжайте в село Кабасин". Уже там он нас встретил, до ночи подождали, и потом на машине вместе с местными жителями, которые также хотели уехать, нас вывезли, — рассказывает Ибрагим. — Там нас встретил человек, с которым мы разговаривали, он был военный в оппозиции, и нас забрали в их казарму, где нас допросили, и потом нас через два-три дня отвезли в город Азаз. Там уже находилось много людей, кто вышел из ИГИЛ. Из Англии, Франции... Все были. Примерно 20 семей.

Уже спустя три месяца в Азазе Ибрагим смог связаться с правозащитницей, которая и помогла приехать в Россию. По прибытии на родину Ибрагим написал явку с повинной.

Видео предоставлено информационным сайтом screen-ad.ru.

*Организация запрещена в РФ по решению Верховного суда.