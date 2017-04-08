В Шарм-эль-Шейхе мужчина поджёг себя прямо на улице

По данным египетских СМИ, причиной подобного поступка гражданина стала бедность.

В египетском курортном городе Шарм-эль-Шейхе мужчина поджёг себя потому, что не смог больше выносить нищету, сообщает египетский Cairportal.

Египет — это одна из тех стран, где наиболее остро ощущается разница в доходах и уровне жизни населения. По данным экспертов, обнищание Египта продолжается из-за низко упавшего в 2012–2013 годах уровня ВВП. Около 19% населения страны составляют безработные. 28% молодых людей живут в нищете, а 24% живут лишь немного над чертой бедности.