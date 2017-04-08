Прощальное видео повара-наркокурьера из РФ, которого могут казнить в Индонезии

Роман Калашников, арестованный за перевозку гашиша в тюбике от зубной пасты, просит направить деньги на благотворительность, если его всё-таки решат казнить.

Российский повар Роман Калашников рассказал, что ему грозит смертная казнь, если адвокат не сделает так, чтобы приговор смягчили. Молодой человек записал видеообращение и передал его через своего друга, специально приехавшего к нему в Индонезию.

— Я нахожусь в тюрьме Карбаган. В этой стране за это предусмотрена смертная казнь, за распространение наркотиков. Её проводят на острове, — говорит Роман.

Молодой человек рассказал, что ему наняли адвоката. Подсудимый пытается пойти на сделку со следствием, чтобы избежать высшей меры наказания. По словам Калашникова, даже если всё удастся, ему грозит тюремное заключение. Это могут быть 20 лет в тюрьме, а может и пожизненный срок. Родные и близкие молодого человека собирают деньги, чтобы сделка стала возможной.

— Цена сделки — от $50 тысяч и выше. На следующей неделе будет мой первый суд, там будет известно, — рассказал Калашников.