Порошенко утвердил программу сотрудничества с НАТО на 2017 год

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Порошенко утвердил программу сотрудничества с НАТО на 2017 год

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Фото: © РИА Новости/Михаил Палинчак

Правительство намерено предпринять меры "для усиления обороноспособности Украины и её возможностей противодействовать российской агрессии".

Президент Украины Пётр Порошенко подписал указ "Об утверждении годовой национальной программы под эгидой комиссии Украина — НАТО на 2017 год". Об этом сообщается на официальном сайте украинского президента.

Новая программа предусматривает реформы почти во всех государственных сферах: сектора безопасности и обороны, также планируется принять меры по борьбе с коррупцией и децентрализацией. Главная цель — приближение страны к стандартам НАТО, а также "усиление обороноспособности Украины и её возможностей противодействовать российской агрессии".

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