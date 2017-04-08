Принцесса Лея появится в девятой части "Звёздных войн"

Брат скончавшейся в конце прошлого года актрисы подтвердил, что возлюбленная Хана Соло вернётся в сагу.

Американская актриса Кэрри Фишер, знаменитая своей ролью принцессы Леи в саге "Звёздные войны", появится в девятой части киноэпопеи, сообщает New York Daily News со ссылкой на брата актрисы.

Тод Фишер рассказал New York Daily News, что он и дочь Кэрри, Билли Лурд, дали согласие кинокомпании Lucasfilm на использование отснятого материала в финальной трилогии.

— Она такая же важная часть эпопеи, как и другие, и я думаю, что сейчас её присутствие даже более могущественно, чем раньше. Она как Оби Ван: когда он теряет руку от светового меча, то становится ещё более сильным, — сказал Тод Кэрри. — Я думаю, что люди заслуживают видеть Кэрри. Она принадлежит им.

Актриса скончалась в декабре 2016 года в возрасте 60 лет, успев сняться в восьмом эпизоде киносаги "Звёздные войны. Эпизод VIII: Последние джедаи", премьера которого назначена на декабрь этого года.