"Жора, крепись!" Астронавт Жолобов — о последнем разговоре с Гречко

Известный советский космонавт Виталий Жолобов прокомментировал известие о смерти его легендарного коллеги — космонавта и дважды Героя СССР Георгия Гречко. Оказывается, они созванивались буквально за несколько недель до смерти астронавта.

— Последний раз я звонил ему где-то три месяца назад. Я знал о том, что он заболел, сказал: "Жора, крепись". Он сказал: "Виталий, я так рад, что ты позвонил мне". Это очень искренне было. Уже тогда я понимал, что он в тяжёлом состоянии. Сказал мне, что всё время лежит, — с грустью вспоминает Герой СССР Виталий Жолобов.

Жолобов вспомнил и курьёзные моменты из их общего прошлого. Оказалось, его коллегу часто путали с тогдашним министром обороны Андреем Гречко.

— Министр факультативно приезжал в звёздный городок на подготовку. А как-то раз Жора позвонил в учебный отдел центра и сказал: "Это Гречко, я скоро приеду". После этого в городке началось: все взялись чистить, красить бордюры, — со смехом вспоминает Виталий Жолобов. — И Жора потом рассказывает: "Я иду с электрички, смотрю — такой байрам, говорят, министр обороны приезжает".

Жолобов вспоминает Георгия Гречко как "очень умного, доброго, толкового и обаятельного парня".

— Только приятные воспоминания о нём у меня! — резюмировал астронавт. — Правда, знаете, мы все футболом увлекались, а вот в этом он был не очень, — усмехается собеседник Лайфа. — Мало включался в футбол. Жора всё больше был занят наукой.