Установлен таксист, подозреваемый в убийстве пропавшей 29-летней Елены Лейниеце

Девушка вышла из клуба в центре Москвы рано утром 19 марта и, сев в машину, бесследно исчезла.

С первого дня пропажи Елены Лейниеце в Сети разместили ориентировки с её фотографиями. Девушка прилетела в Москву на тренинг медицинской компании, представителем которой она является.

— Вечером 18 марта она направилась на концерт в клуб "Диссидент" в центре Москвы. Выйдя из здания на Чистопрудном бульваре, она села в такси "Мицубиси-Лансер", — сообщил источник. — Позже по камерам наблюдения удалось выяснить личность таксиста. Сотрудники ГИБДД оперативно задержали разыскиваемый автомобиль, но девушки внутри не оказалось.

За рулём в момент задержания находился мужчина, сообщивший, что в ночь пропажи девушки его автомобилем пользовался сын.

Сейчас транспортное средство доставлено на экспертизу, а самого подозреваемого разыскивает полиция.