Россотрудничество подало заявление в полицию на украинских радикалов

Однако представители правопорядка в Киеве заявили, что у дела мало шансов на развитие.

Россотрудничество в Киеве обратилось с заявлением в полицию по факту блокирования входа представительства сегодня утром. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе агентства.

— Мы подали заявление. Это прямое нарушение законов, конституции. Самое главное, они же блокировали здание и не давали нам зайти, дипломатам, дипломатическим сотрудникам, — сказали в представительстве. — Обещали применение физической силы, что недопустимо Женевской конвенцией. Мы написали, потому что препятствование доступа кому-нибудь и куда-нибудь — это нарушение конституции.

По словам представителей Россотрудничества, в полиции им сообщили о том, что у дела мало шансов на развитие.