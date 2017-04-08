СМИ разыскали личного тренера Терезы Мэй

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СМИ разыскали личного тренера Терезы Мэй

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Фото: Соцсети

Западные СМИ разыскали личного тренера британского премьер-министра Терезы Мэй. Им оказался жгучий британец Ли Карнаби — персональный тренер, работающий в спортивном центре "Итон кроссфит", недалеко от Лондона. Об этом сообщает британский таблоид Metro.

— Вот тот человек, который наказывает нашего премьер-министра каждую неделю, — сразу начали ёрничать британцы в соцсетях.

И не совсем безосновательно: Тереза Мэй действительно регулярно посещает своего тренера. Если верить источнику, премьер ходит к Ли раз в неделю и ни за что не пропускает тренировку (за исключением тех случаев, когда делает визиты в другие страны).

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Публикация от Lee Carnaby (@carnabeast)

<p>Фото: http://metro.co.uk/</p>

Стало известно, что Ли Карнаби занимается со своими клиентами по системе кроссфит, включающей интенсивные, энергозатратные тренировки с большим весом и скоростью. Так что британский премьер, судя по всему, в отличной форме.

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Публикация от Lee Carnaby (@carnabeast)

— Ли делает много приседаний с Терезой, — рассказал источник Metro. — В дополнение к энергичным кардиотренировкам, которые сильно поднимают её сердцебиение, но зато эффектно сжигают жир.

Услуги тренера обходятся премьеру в скромные 45 фунтов стерлингов в час (около 3 тысяч рублей). А сам Ли признаётся, что и раньше работал с госслужащими — депутатами и даже с бывшими спецназовцами.

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