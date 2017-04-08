Карибские рыбаки убили косаток прямо на глазах у туристов с круизного лайнера

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Карибские рыбаки убили косаток прямо на глазах у туристов с круизного лайнера

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Фото: SalvageBlue

Шокированные пассажиры стали свидетелями и процесса разделки пары млекопитающих.

Пассажиры круизного лайнера на Карибских островах стали свидетелями того, как рыбаки убивали пару косаток, сообщает британский портал Metro.

Пассажиры, отправившиеся на экскурсию в надежде увидеть китов и дельфинов, невольно стали свидетелями охоты. По данным члена команды корабля Кена Исаакса, некоторые зрители произошедшего начали плакать.

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Одна из британских компаний уже отменила подобный тур и намерена обсуждать вопрос с экологами.

Охота на китов до сих пор является легальным промыслом в Сан-Висенти и на Гренадинах. Местные жители питаются мясом косаток, а из жира млекопитающих делают, помимо прочего, маргарин и мыло.

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