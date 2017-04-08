Захарова прокомментировала отмену визита главы МИД Британии в Россию

Борис Джонсон заявил, что из-за событий в Сирии рабочая поездка в Москву больше не в приоритете.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что её британские коллеги словно живут в параллельной реальности, комментируя отмену визита главы внешнеполитического ведомства Великобритании Бориса Джонсона.

— Эта "отмена визита" последовала сразу после его "переноса". Причины британской стороной назывались разные. Такое впечатление, что наши западные коллеги живут в какой-то собственной реальности, в которой они сначала пытаются единолично строить коллективные планы, потом их так же единолично изменять, придумывая абсурдные поводы, — сказала Захарова. Представитель российского МИД с сожалением добавила, что стабильность и последовательность давно перестали быть визитной карточкой западной внешней политики.

Напомним, Борис Джонсон отменил запланированный визит в Россию, заявив, что события в Сирии изменили ситуацию. Глава МИД Великобритании добавил, что сейчас для него важнее подготовка к встрече "Большой семёрки".