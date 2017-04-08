В Великобритании собаку научили чихать по команде

Трёхлетний пёс породы кавапу Рокко выполняет необычный трюк ради веселья и угощения.

Тара Стрэй, хозяйка собаки породы кавапу приучила своего питомца чихать по команде, сообщает британский портал Metro. Трёхлетнего Рокко она начала дрессировать 14 месяцев назад и за это время добилась больших успехов в обучении.

45-летняя Тара научила Рокко "давать пять" и даже плавать как Супермен. А сейчас она начала учить его петь.

— Когда он был маленьким, то приходил в восторг, когда чихал. Однажды, когда он в очередной раз чихнул, я сказала ему: "Хороший мальчик, чихни!", — говорит Тара. По словам хозяйки, пёс запомнил эту фразу и теперь каждый раз, когда она её произносит, чихает.