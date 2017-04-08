Медведев выразил соболезнования в связи со смертью Гречко

Премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи со смертью легендарного советского космонавта Георгия Гречко.

— Георгий Михайлович Гречко был представителем легендарного поколения лётчиков-космонавтов, талантливым инженером и исследователем. Дважды Герой Советского Союза, мужественный и самоотверженный человек, он многое сделал для развития отечественной космонавтики, — отмечается в сообщении.

Премьер также отметил вклад Гречко в ракетно-космическую промышленность. Как подчеркнул Дмитрий Медведев, космонавт особое внимание уделял популяризации достижений российской науки.

— Друзья и коллеги знали Георгия Гречко и как заядлого путешественника, и филателиста, увлечённого и творческого человека, которого нам всем будет очень не хватать, — подчеркнул Медведев.