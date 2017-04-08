Очередная страница из комикса "Тинтин" продана в Париже за €753 тысяч

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Очередная страница из комикса "Тинтин" продана в Париже за €753 тысяч

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Фото: Jacques Pavlovsky

На рисунке Эрже к первому изданию 1937 года, изображён репортёр Тинтин с револьвером в руке.

Оригинал страницы французского комикса "Тинтин в Америке" продан с торгов аукционного дома "Аркюрьяль" в Париже за €753 тысяч, передаёт агентство AFP.

На рисунке, выполненном художником Эрже к первому изданию 1937 года, изображён репортёр Тинтин с револьвером в руке. Он стоит на подножке такси, мчащегося по Чикаго в ходе погони за преступниками. К ватману с чёрно-белым рисунком прилагается на кальке план нанесения красок во время подготовки к сдаче альбома в типографию.

Произведения Эрже остаются невероятно популярными у публики самого разного возраста. На предыдущем аукционе, прошедшем в конце прошлого года, рисунок Эрже был продан на 1,5 миллиона евро.

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