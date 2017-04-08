Следы крови обнаружили в такси, на котором уехала пропавшая Елена Лейниеце

В автомобиле "Мицубиси-Лансер", на котором покинула клуб "Диссидент" Елена Лейниеце, а после пропала, нашли следы жидкости бурого цвета. Кровь пытались смыть, но частицы остались на коврике автомобиля.

Машина была задержана сотрудниками ГИБДД в центре Москвы. За рулём оказался владелец транспортного средства, но он признался что в ночь на 19 марта на машине таксовал его сын.

— Установлены данные сына таксиста. Ведутся оперативно-разыскные мероприятия. В данный момент осуществлён забор крови матери Елены Лейниеце, чтобы сравнить найденные в машине части крови и провести ДНК-экспертизу, — сообщил источник.

Напомним, 29-летняя Елена Лейниеце приехала в Москву на тренинг в качестве представителя медицинской компании. После семинаров девушка решила сходить на концерт, но после его окончания пропала без вести.