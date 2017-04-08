Перед выступлением Ле Пен на Корсике применили слезоточивый газ

Не слишком гостеприимно кандидата на пост президента Франции Марин Ле Пен приняли на французском острове Корсика. Сегодня Ле Пен должна была выступить перед избирателями в зале Дворца съездов города Аяччо, передаёт RTL.
В зале её поджидало около 15 активистов, скандировавших "Вон, Франция". Между ними и сотрудниками партии "Нацфронт", лидером которой является Ле Пен, завязалась потасовка. Был пущен слезоточивый газ. В результате все люди, находившиеся в зале, были эвакуированы.
Сообщается, что Ле Пен не стала отменять встречу из-за случившегося, а только перенесла её в другой зал.
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