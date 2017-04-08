В Госдуме прокомментировали отмену визита Бориса Джонсона в Россию

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В Госдуме прокомментировали отмену визита Бориса Джонсона в Россию

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Фото: ©РИА Новости/Григорий Сысоев

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал Лайфу информацию о том, что глава МИД Британии Борис Джонсон отменил визит в Россию, который был назначен на 10 апреля.

— Я вообще не вижу в этом какого-то крупного события, чтобы это потребовало от нас некой специальной реакции. Заявления подобного рода не красят дипломатические службы. Когда достигнуты определённого рода договорённости, лучше эти договорённости соблюдать, — отметил Новиков.

Он считает, что отмена визита произошла под надуманным предлогом. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что её британские коллеги словно живут в параллельной реальности.

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