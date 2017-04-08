СМИ: 19 апреля астероид пролетит в двух миллионах километров от Земли

Сравнительно небольшой астероид был обнаружен три года назад, сообщает Independent. Он будет лететь мимо Земли 19 апреля на расстоянии 1,8 миллиона километров. Это в 4 раза дальше, чем расстояние от Земли до Луны и столкновение невозможно, но для астероида такого размера это будет очень близкий полёт по отношению к Земле.

Астероид будет лететь со стороны Солнца. Его можно будет увидеть в ночном небе в течение одного-двух дней после 19 апреля с помощью простых оптических телескопов.

Подобный астероид пролетал около Земли как минимум 400 лет назад и не появится поблизости ещё 500.