Заключённые написали Тотальный диктант в СИЗО Омска

В ежегодной образовательной акции также приняли участие и работники исправительного учреждения.

Несколько заключённых СИЗО-1 города Омска решили проверить свои знания русского языка и подключились ко всероссийской акции "Тотальный диктант". По словам заключённых, участие в данной акции позволяет чувствовать себя частью общества.

— Основная мотивация — это желание быть вовлечённым в те действия, которые происходят в нашей стране, чтобы не ощущать, что ты находишься за бортом жизни, — рассказывает заключённый Кирилл Аленин. — Ну, а во-вторых, появляется цель, ставишь себе задачу, готовишься в течение года и потом смотришь, насколько она реализована.

В целях подготовки к диктанту учителями был проведён урок, направленный на проверку знаний принимающих участие в акции осуждённых.

— Тотальный диктант — это возможность проверить знания по русскому языку и пробудить интерес к повышению грамотности, — говорит учитель Анна Телюк. — Я надеюсь, что в этом году осуждённые, принимающие участие в акции, смогут показать хороший результат.

Помимо заключённых участие в акции приняли и работники исправительного учреждения.