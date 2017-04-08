Рики Мартин сыграет любовника Джанни Версаче

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Рики Мартин сыграет любовника Джанни Версаче

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Фото: © РИА Новости/Нина Зотина

Популярный пуэрто-риканский певец Рики Мартин сыграет бойфренда кутюрье Джанни Версаче, стилиста Антонио Д'Амико, в популярном криминальном сериале "Американская история преступлений", сообщает портал Deadline.

Известный модельер был убит в июле 1997 года серийным убийцей. Его история будет отражена в одном из сезонов сериала — в 10 сериях.

Каждый сезон "Американской истории преступлений" посвящён одному реальному резонансному делу. Первый рассказывает о деле Симпсона — спортсмене, убившем свою жену. Второй, ещё не вышедший, — о последствиях урагана "Катрина".

Помимо Мартина в сезоне о Версаче снимется также Пенелопа Крус. Она сыграет сестру модельера Донателлу, которая возглавила модный дом после смерти брата.

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