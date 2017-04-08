В Японии более 10 человек госпитализировано после рок-концерта

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В Японии более 10 человек госпитализировано после рок-концерта

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Медики увезли в больницу не менее 13 зрителей с концерта группы One Ok Rock, который проходил в префектуре Тиба, расположенной недалеко от Токио, сообщают местные СМИ. По предварительной информации, у всех госпитализированных признаки теплового удара.

Как отмечается, в общей сложности порядка 50 человек сообщили во время и по завершении концерта о том, что плохо себя чувствуют. Травм у них не зафиксировано.

Правоохранители разбираются в обстоятельствах произошедшего. Очевидцы предполагают, что это могло произойти из-за желания зрителей как можно ближе подойти к сцене.

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