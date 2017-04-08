СМИ: На "Евровидение" приедет 20 тысяч иностранцев

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко считает, что европейцы с большим удовольствием посетят Киев.

Международный песенный конкурс "Евровидение", который пройдёт в мае в столице Украины, привлечёт 20 тысяч иностранных зрителей, сообщает "Украинское радио".

Вице-премьер-министр нынешней страны — хозяйки конкурса Вячеслав Кириленко отметил, что европейцы приедут в Киев смело и с удовольствием.

— Мы ожидаем до 20 тысяч иностранных гостей в течение двух недель событий "Евровидения", — сказал он.

Конкурс "Евровидение" пройдёт в период с 3 по 13 мая в Киеве. Своё участие в этом году подтвердили 43 страны.

Напомним, всё ещё неясно, сможет ли участница из России Юлия Самойлова выступить на сцене "Евровидения". МИД Украины заявил о невозможности уступок для российской участницы в связи с тем, что она выступала в Крыму. Позже появилась информация о том, что глава EBU пригрозила перенести конкурс из Киева в Берлин и лишить Украину на три года права участвовать в песенном соревновании.