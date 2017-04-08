Пушков об отмене визита Джонсона в РФ: Тиллерсон всё скажет за США и Британию

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Пушков об отмене визита Джонсона в РФ: Тиллерсон всё скажет за США и Британию

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Фото: © L!FE

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал отмену визита главы МИД Британии Бориса Джонсона в Россию. Ранее сообщалось, что поездка была запланирована на 10 апреля.

— Отмена визита Джонсона в Москву — лишь констатация того, что Лондону нечего нам сказать, кроме стандартных обвинений. Пустая трата времени, — отметил он.

Пушков также заявил, что позицию Великобритании и Соединённых Штатов вполне может донести до Москвы госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

— Так Лондон может сэкономить на других поездках Джонсона: Тиллерсон всё скажет за двоих, — отметил Пушков.

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