Пушков об отмене визита Джонсона в РФ: Тиллерсон всё скажет за США и Британию

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал отмену визита главы МИД Британии Бориса Джонсона в Россию. Ранее сообщалось, что поездка была запланирована на 10 апреля.

Отмена визита Джонсона в Москву — лишь констатация того, что Лондону нечего нам сказать, кроме стандартных обвинений. Пустая трата времени. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 8 апреля 2017 г.

— Отмена визита Джонсона в Москву — лишь констатация того, что Лондону нечего нам сказать, кроме стандартных обвинений. Пустая трата времени, — отметил он.

Пушков также заявил, что позицию Великобритании и Соединённых Штатов вполне может донести до Москвы госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Джонсон: Тиллерсон доведёт до Москвы единую позицию. Так Лондон может сэкономить на других поездках Джонсона: Тиллерсон всё скажет за двоих. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 8 апреля 2017 г.

— Так Лондон может сэкономить на других поездках Джонсона: Тиллерсон всё скажет за двоих, — отметил Пушков.