Число жертв авиаудара коалиции под Раккой возросло, среди них есть дети

По последним данным, не менее 15 мирных жителей стали жертвами бомбардировки сирийского села Хунейда в провинции Ракка самолётами международной коалиции во главе с США. Ранее сообщалось о десяти погибших мирных жителях. Как отмечает сирийская государственная телерадиокомпания, среди жертв авиаудара есть трое детей и одна женщина.

Напомним, авиация США осуществляет бомбардировку Ракки, как одного из крупнейших населённых пунктов, занятых террористами. Однако в результате авиаударов периодически под удар попадают и мирные жители. Ранее стало известно, что авиация коалиции во главе с США нанесла авиаудар по школе в пригороде Ракки, где находились сотни беженцев. По сообщениям местных СМИ, жертвами бомбардировки стали более 100 человек.