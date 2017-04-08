Российская тяжелоатлетка стала чемпионкой Европы

Российская тяжелоатлетка Татьяна Каширина взяла золото в весовой категории свыше 90 килограммов на чемпионате Европы, передаёт портал "Дни.ру". Каширина уже в седьмой раз завоёвывает этот титул. Только до этого девушка выступала в категории до 75 килограммов.

Спортсменка подняла 137-килограммовую штангу в рывке, а в толчке взяла 168 килограммов с первой попытки, сильно оторвавшись от своих соперниц. Её общий результат составил 317 килограммов.

Серебро досталось украинской спортсменке Анастасии Лысенко (277 килограммов). Бронзу взяла участница от Венгрии Кристина Магат (234 килограмма).