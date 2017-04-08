На следующей неделе в Москве потеплеет до 15 градусов

В воскресенье погода в столице улучшится, но солнце будет чередоваться с небольшими осадками.

В столице ночь с субботы на воскресенье будет достаточно свежая — от –1°С до +1°С, в Московской области — от –3°С до +3°С, сообщил ведущий специалист погодного центра "Фобос" Олег Прокофьев.

— В воскресенье осадков не ожидается, будет солнечно и относительно сегодняшнего дня — потеплеет до +7...+9°С днём в Москве и до +5...+10°С в области, — сказал специалист. — В вторник ожидается до +15°С в столице и до +16°С в Подмосковье, возможны небольшие дожди. В среду снова похолодает, а с четверга температура пойдёт на слабый рост.