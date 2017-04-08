В Москве задержан "ховринский маньяк", напавший на двух девочек в подъезде

Мужчина надругался над несовершеннолетней школьницей в доме на Зеленоградской улице в районе Ховрино.

Задержан маньяк, совершивший нападение на двух девочек на Петрозаводской и Зеленоградской улицах в Москве. Одной из них удалось вырваться, а второй — повезло меньше.

— 8 апреля в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в Истринском районе Московской области по месту проживания сотрудниками уголовного розыска УВД по САО совместно с коллегами из УУР ГУ МВД России по г. Москве, ГУУР МВД России и УМВД России по Истринскому району был задержан неоднократно судимый 33-летний житель Подмосковья, подозреваемый в нападении на несовершеннолетнюю девочку в Москве, — сообщила представитель МВД Ирина Волк.

Согласно полученной информации, в начале апреля мужчина совершил за день целых два преступления с разницей всего в один час. В три часа дня он зашёл в подъезд следом за несовершеннолетней девочкой, после чего начал душить её и попытался изнасиловать. К счастью, девочке удалось вырваться и сбежать. К сожалению, второй эпизод закончился намного печальнее. Мужчина нанёс удар ногой в лицо 13-летней Марии С., после чего изнасиловал и скрылся с места преступления.