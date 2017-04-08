Захарова обнаружила исторический ляп в детской настольной игре

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обнаружила исторический ляп в настольной игре. Так, на одной из карточек был задан вопрос: "Со штурма какого дворца началась революция 1918 года?" В качестве вариантов ответа предлагались Зимний, Версальский и Путевой.

В правильных ответах, указанных в игре, значился Зимний дворец.

Возможно, конечно, создатели имели в виду убийство Николая II вместе с семьёй, которое действительно произошло в июле 1918 года, но в Екатеринбурге. Однако, скорее всего, они просто допустили ошибку, ведь одним из ключевых событий Октябрьской революции считается именно штурм Зимнего дворца, который произошёл в ночь с 25 на 26 октября 1917 года. После него Временное правительство было низложено и арестовано.