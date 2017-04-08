"Ховринский маньяк" заявил, что во время нападений на девочек был пьян

Мужчина на допросе сказал, что ничего не помнит о совершённых им преступлениях, поскольку находился в состоянии тяжёлого алкогольного опьянения.

Задержанным оказался житель Домодедовского района Московской области Роман Старцев. Именно он напал на двух девочек на Петрозаводской и Зеленоградской улицах в Москве.

Мужчина заявил, что не помнит, когда и зачем напал на девочек, потому что был сильно пьян.

Напомним, что в начале апреля мужчина совершил за день целых два преступления с разницей в час. Одной из несовершеннолетних школьниц удалось вырваться и сбежать, но 13-летняя Мария С. не смогла дать отпор мужчине. Маньяк ударил школьницу ногой по голове, после чего изнасиловал.