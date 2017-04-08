В Стокгольме задержали троих подозреваемых в совершении теракта

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В Стокгольме задержали троих подозреваемых в совершении теракта

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В Стокгольме, недалеко от места, где ранее задержали первого подозреваемого в совершении теракта, попались ещё трое человек, сообщают местные СМИ.

Ранее полиция Швеции уже произвела задержания по данному делу. Как предполагается, в организации и совершении теракта замешана группа людей.

Напомним, мужчина на грузовике въехал в толпу людей на пешеходной улице в Стокгольме. По последним данным, погибли четыре человека, не менее 13 получили ранения различной степени тяжести.

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