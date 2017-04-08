В Стокгольме задержали троих подозреваемых в совершении теракта

В Стокгольме, недалеко от места, где ранее задержали первого подозреваемого в совершении теракта, попались ещё трое человек, сообщают местные СМИ.

BREAKING NEWS; Armed police at several places in #Stockholm, reports of three men on the loose with connection to the Stockholm attacker. pic.twitter.com/GRSxvh4ZR2 — Breaking News (@BreakingNLive) 8 апреля 2017 г.

Ранее полиция Швеции уже произвела задержания по данному делу. Как предполагается, в организации и совершении теракта замешана группа людей.

Напомним, мужчина на грузовике въехал в толпу людей на пешеходной улице в Стокгольме. По последним данным, погибли четыре человека, не менее 13 получили ранения различной степени тяжести.