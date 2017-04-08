Полёты бельгийских ВВС в Сирии приостановлены

Власти Бельгии временно приостановили полёты своих истребителей-бомбардировщиков, которые в составе международной коалиции участвуют в воздушных операциях в Сирии против ИГИЛ*, сообщает радиостанция Premiere.

По данным агентства Belga, в Минобороны Бельгии отметили, что полёты "приостановлены до нового указания". Представитель бельгийского военного ведомства не смог сообщить, когда ожидается возобновление воздушных операций в Сирии.

Отметим, такое решение было принято после того, как Россия приостановила действие меморандума о безопасности полётов над территорией САР.

* Организация запрещена на территории России по решению Верховного суда.