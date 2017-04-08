Роскомнадзор пригрозил Zello блокировкой

Популярное американское приложение-рацию могут заблокировать из-за нарушения закона "Об информации".

Роскомнадзор обвинил американскую компанию Zello в нарушении федерального закона "Об информации, информационных технологиях и защите информации" и предупредил о возможной блокировке на территории страны.

— Мы получили уведомление от Роскомнадзора о том, что Zello будет заблокирована в России на следующей неделе, — сообщается на официальной странице компании в "Твиттере".

Дело в том, что компания не уведомила власти о начале работы в РФ. Если Zello не выполнит требование ведомства в течение трёх дней, все информационные ресурсы компании подвергнутся блокировке.

Программа Zello, предназначенная для устройств на Android, iOS и Windows Phone, используется в качестве мобильной рации. В частности, она популярна у активистов, которые используют её в том числе для координации во время акций протеста.