В Румынии два машиниста погибли в результате схода грузового поезда с рельсов

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В Румынии два машиниста погибли в результате схода грузового поезда с рельсов

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В западной части Румынии 14 из 16 вагонов грузового поезда сошли с рельсов во время движения на мосту. Как сообщает ABC News, в результате произошедшего погибли двое машинистов.

Министерство транспорта занимается расследованием причины произошедшего. В настоящий момент предполагается, что причиной мог стать дефект тормозов состава.

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