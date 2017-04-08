В Румынии два машиниста погибли в результате схода грузового поезда с рельсов

В западной части Румынии 14 из 16 вагонов грузового поезда сошли с рельсов во время движения на мосту. Как сообщает ABC News, в результате произошедшего погибли двое машинистов.

Accident feroviar grav în apropiere de Petroșani; un tren de marfă a rămas fără frâne https://t.co/sKtUEtmrKa pic.twitter.com/EbaOUXfN2s — STIRI DIN VEST (@STIRIDINVEST) 8 апреля 2017 г.

Министерство транспорта занимается расследованием причины произошедшего. В настоящий момент предполагается, что причиной мог стать дефект тормозов состава.