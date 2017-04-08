Экс-участница шоу "Кандидат" Омароса Маниголт вышла замуж в отеле Трампа

Президент США и многие представители Белого дома не смогли присутствовать на церемонии, поскольку находятся в резиденции Трампа во Флориде.

Участница первого сезона телешоу "Кандидат" (2004 год) Омароса Маниголт вышла замуж в Trump International Hotel в Вашингтоне, сообщает The Hill.

Напомним, с 2004 по 2015 год ведущим популярной программы, где участники демонстрируют свои бизнес-навыки, был Дональд Трамп.

Congrats In That Order! Omarosa Manigault marries Pastor John Allen Newman at Trump… https://t.co/RhxWVVuI68 pic.twitter.com/VjHU93fGTp — Respeck My Gossip (@GossipThot) 8 апреля 2017 г.

По данным Politico, избранником телезвезды стал Джон Аллен Ньюмэн, с которым они должны были сочетаться браком ещё в марте, однако изменили свои планы из-за угроз в адрес Омаросы.

В январе этого года участница телепроекта получила должность помощника президента и директора по коммуникациям в Управлении по связям с общественностью.

Известно, что Дональд Трамп и многие топовые представители Белого дома не присутствовали на церемонии, поскольку находятся в резиденции Трампа во Флориде.