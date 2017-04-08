Топ необычных мест для прогулок в Москве

От Крутицкого подворья до "Аптекарского огорода": куда пойти для насыщенных и интересных выходных жителям и гостям столицы.

Даже коренные москвичи порой теряются и не знают, как организовать увлекательный отдых вне стен дома. Портал "Дни.ру" предлагает несколько не самых типичных маршрутов для прогулок.

Для любителей атмосферы XIII века круглосуточно открыто Крутицкое подворье. Окунуться в прошлое можно недалеко от станции метро "Пролетарская".

В паре минут от станции метро "Таганская" расположен "Бункер-43". На глубине 65 метров под землёй вы можете спрятаться от ядерного удара и увидеть своими глазами средства связи Вооружённых сил СССР, спрятанные в секретных туннелях.

Для любителей бункеров также открыто убежище Иосифа Сталина в районе Измайлово. Один из вариантов экскурсии начинается от станции метро "Сухаревская" по утрам.

А в нескольких остановках от станции метро "Площадь Ильича" можно увидеть древнейший из сохранившихся храмов столицы. Спасо-Андроников монастырь воздвигли ещё в XVI веке.

Очутиться в 1930-х поможет дом Наркомфина на Новинском бульваре. Тут также можно попасть на крышу, с которой открывается один из лучших видов на Москву.

Любителям литературы и мистики — прямая дорога в музеи-квартиры классиков: от Достоевского до Булгакова. Во многих из них проводятся тематические экскурсии.

Ботанический сад МГУ "Аптекарский огород" — идеальное место для релаксации в шумном городе. Зелёный оазис на проспекте Мира — лучшее место для завершения насыщенного дня.