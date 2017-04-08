Во Флориде в результате стрельбы в фитнес-клубе пострадало три человека

В результате стрельбы, произошедшей в фитнес-клубе сети Equinox в одном из торговых центров в Корал-Гейблсе, пострадало три человека.
По данным местных СМИ, открывший стрельбу человек скончался.
- Популярные
- По времени
Подтвердите свой аккаунт, перейдя по ссылке из письма, которое Вы получили при регистрации. Если письмо не пришло проверьте правильность вашего почтового ящика в настройках профиля либо выберите отправить письмо еще раз
Пример описания всплывающего окна
Пожалуйста, используйте эту форму для коррекции ошибок.