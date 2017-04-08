Во Флориде в результате стрельбы в фитнес-клубе пострадало три человека

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Во Флориде в результате стрельбы в фитнес-клубе пострадало три человека

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В результате стрельбы, произошедшей в фитнес-клубе сети Equinox в одном из торговых центров в Корал-Гейблсе, пострадало три человека.

По данным местных СМИ, открывший стрельбу человек скончался.

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