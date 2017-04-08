Скончался автор строк "Над небом голубым есть город золотой..." Анри Волохонский

В возрасте 81 года скончался поэт, автор стихотворения "Рай ("Над небом голубым есть город золотой...") Анри Волохонский. Об этом сообщает израильское агентство "Курсор" со ссылкой на друзей поэта.

— В ночь на восьмое апреля в возрасте 81 года скончался поэт Анри Волохонский, — сообщают СМИ.

Волохонский выступил автором большого количества стихотворений, прозаических произведений и пьес, однако более всего известен публике благодаря написанию текста песни "Рай" к картине "Асса".

Поэт родился в 1936 году в Ленинграде. В 1973 году Волохонский эмигрировал в Израиль, в конце 1980-х переехал в Германию. Известно, что в эмиграции поэт также занимался литературным переводом. К произведениям, над которыми он работал, относятся книга переложений из Катулла, "Блеск" — извлечения из книги "Зогар", а также сборник переведённых фрагментов из романа "Поминки по Финнегану" Джеймса Джойса.