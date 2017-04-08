В автобусе, попавшем в ДТП в Новороссийске, ехал международный оркестр

Источники в оперативных службах региона сообщили, что в туристическом автобусе King Long, попавшем сегодня в ДТП в Новороссийске, ехали участники международного оркестра.

Два гражданина Израиля Марк М. и Мишель Ш. и один гражданин США Андре Б. получили лёгкие травмы и были доставлены в городскую больницу, где вскоре отказались от госпитализации.

Всего в туристическом автобусе ехали 13 пассажиров, из них четверо граждан России, один гражданин США и восемь граждан Израиля. Водитель "газели" Мерзолий К. и пассажирка Земфира Н. доставлены в городскую больницу в среднем и тяжёлом состоянии соответственно.

Автобус выехал из аэропорта Анапы и направлялся в курортный посёлок Кабардинка рядом с Геленджиком, в гостиничный комплекс "Надежда". По предварительным данным, виновником ДТП является водитель "газели", выезжавший с территории торгового центра и не пропустивший движущийся по главной дороге автобус.