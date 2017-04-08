"Укртелеком" отказался от обслуживания жителей ДНР и ЛНР

ПАО "Укртелеком" больше не будет предоставлять услуги на территориях ДНР и ЛНР. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе компании.
— Услуги телефонной связи и доступа к Интернету на территориях неподконтрольной (Киеву) территории Луганской и Донецкой областей больше не предоставляются, — говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании.
В пресс-центре "Укртелекома" своё решение объяснили "потерей контроля над телекоммуникационными сетями".
Ранее сообщалось, что в начале марта "Укртелеком" по той же причине объявлял о приостановке своей деятельности на территориях республик.
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