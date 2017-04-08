"Укртелеком" отказался от обслуживания жителей ДНР и ЛНР

ПАО "Укртелеком" больше не будет предоставлять услуги на территориях ДНР и ЛНР. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе компании.

— Услуги телефонной связи и доступа к Интернету на территориях неподконтрольной (Киеву) территории Луганской и Донецкой областей больше не предоставляются, — говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании.

В пресс-центре "Укртелекома" своё решение объяснили "потерей контроля над телекоммуникационными сетями".

Ранее сообщалось, что в начале марта "Укртелеком" по той же причине объявлял о приостановке своей деятельности на территориях республик.